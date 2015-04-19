بالفيديو - روما يرفض هدية يوفنتوس ويتعادل مع أتالانتا بهدف لمثله

(إفي): تعثر روما اليوم الأحد بتعادله على أرضه أمام ضيفه أتالانتا بهدف لمثله، ليظل في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف لاتسيو، رافضا هدية يوفنتوس الذي فاز على الاخير بهدفين نظيفين، ضمن نفس الجولة الحادية والثلاثين من الدوريالإيطالي لكرة القدم.

وأصبح رصيد روما 58 نقطة ليظل محتلا المركز الثالث، لكن بفارق الاهداف فقط خلف لاتسيو الوصيف، في حين ينفرد اليوفي بالصدارة برصيد 73 نقطة.

تقدم فريق العاصمة على ملعبه الأوليمبيكو بهدف أول لنجمه وقائده فرانشيسكو توتي (ق3) من ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي الضيوف.

ولكن أتالانتا، الذي يصارع من أجل البقاء في الأضواء، نجح في خطف التعادل بنفس الطريقة عقب تعرض لاعبه أوربي إيمانويلسون لعرقلة من جانب دافيد استوري على حافة المنطقة، ليسجل جيرمان دينيس هدف التعادل (ق23).

ولم تفلح محاولات فريق العاصمة خلال المباراة لتسجيل هدف التقدم من جديد، ليتعادل للجولة الثانية على التوالي وللمرة السادسة خلال أخر تسع مباريات له بالكالتشو.

وأصبح رصيد أتالانتا 30 نقطة ليبقى في المركز السابع عشر، مبتعدا بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

وحصد بارما متذيل الترتيب نقطة ثمينة من ملعب إمبولي بالتعادل معه بهدفين لمثلهما.

تقدم الضيوف أولا بهدف لفرانشيسكو لودي (ق19)، قبل أن يعود إمبولي ويدرك التعادل من خلال ماسيمو ماكاروني (ق32) ثم يتقدم عبر لورينزو تونيلي (ق45)، لكن الجزائري إسحاق بلفوضيل أدرك التعادل لبارما (ق73).

وأصبح رصيد بارما 17 نقطة في المركز العشرين والاخير، مقابل 34 نقطة لإمبولي في المركز الخامس عشر.

كما تعادل كييفو فيرونا مع أودينيزي بهدف لمثله، ليحتلا المركزين الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب.

فيما سقط جنوى سابع الترتيب خارج قواعده أمام باليرمو بهدفين لواحد، بفضل تألق البلغاري إفايلو شوشويف صاحب الهدفين.

وأصبح رصيد باليرمو 41 نقطة في المركز الحادي عشر، ليبتعد بثلاث نقاط خلف جنوى.

وكان ساسولو قد تعادل ظهر اليوم على ملعبه أمام تورينو بهدف لمثله.

واستهل سامبدوريا الجولة يوم أمس بالتعادل السلبي ايضا امام ضيفه تشيزينا، تلاه انتصار البيانكونيري على لاتسيو بهدفين نظيفين.

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