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بالفيديو - إلى نهائي الكأس .. أستون فيلا يطرد ليفربول

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بالفيديو - إلى نهائي الكأس .. أستون فيلا يطرد ليفربول بالفيديو - إلى نهائي الكأس .. أستون فيلا يطرد ليفربول

نجح نادي أستون فيلا في طرد ليفربول من كأس إنجلترا بعد الفوز عليه 2-1 ليضرب موعدا مع أرسنال في نهائي البطولة.

ليفربول واجه أستون فيلا في نصف نهائي كأس إنجلترا والعين على حجز المقعد الثاني في نهائي الكأس.

أرسنال حجز المقعد الأول في النهائي بعد الفوز على ريدينج 2-1 يوم السبت، ليتأهل أستون فيلا ليواجه حامل اللقب.

الريدز دخل المباراة بقوة ونجح فيليب كوتينيو في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

لكن المتألق كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لأستون فيلا بعد مرور 6 دقائق من تقدم ليفربول.

هدف بينتيكي هو التاسع له في أخر 7 مباريات مع أستون فيلا في جميع البطولات.

وفي الشوط الثاني قلب فابيان ديلف تقدم ليفربول ليضع أستون فيلا في المقدمة بالدقيقة 54.

وحافظ أستون فيلا على تقدمه حتى النهاية مع محاولات ليفربول تدارك الموقف لكن دون جدوى.

لينتهي نصف النهائي بتأهل أستون فيلا وطرد ليفربول.

ليتأهل أستون فيلا للمرة الأولى إلى نهائي كأس إنجلترا منذ عام 2000 وقتها خسر الفريق أمام تشيلسي 1-0.

بينما يعود أخر تتويج لأستون فيلا عام 1957 بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

شاهد - أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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