للمرة الخامسة على التوالي .. أوليمبياكوس يتوج بالدوري اليوناني

(إفي): توج أوليمبياكوس اليوناني بلقب الدوري المحلي للمرة الخامسة على التوالي والـ42 في تاريخه وذلك قبل مواجهة ليفادياكوس بالجولة الـ31 من البطولة مستغلا خسارة غريمه باناثينايكوس أمام بانثراكيكوس كوموتيني بهدفين لواحد.

وفاز أوليمبياكوس باللقب في ظل تبقي ثلاث جولات على نهاية البطولة، وأربعة بالنسبة له في ظل وجود مباراة مؤجلة، فيما تراجع باناثينايكوس للمركز الثالث بفارق 11 نقطة عقب خسارته، ويصبح باوك ثانيا في الترتيب بفارق 10 نقاط عقب الفوز أمس السبت على كيركيرا بهدف نظيف في نفس الجولة.

وكانت مباراة باناثينايكوس وبانثراكيكوس شهدت تقدم الأخير بواسطة البرازيلي ايجور دي سوزا فونشيكا ولكن الكرواتي جوردون شيلدنفيلد تعادل قبل أن يسجل كريستوس تزانيس هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

يشار إلى أن أولميبياكوس هو أكثر الأندية اليونانية تتويجا بلقب الدوري (42 مرة) أي ما يزيد على باناثينايكوس بـ20 لقبا.