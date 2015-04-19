جرانادا يتعادل مع سيفيليا ويخدم فالنسيا

(إفي): أفلت سيفيليا من فخ مضيفه جرانادا خلال دربي أندلسي بالجولة 32 من الدوري الإسباني، ليتعادل بصعوبة بهدف لمثله.

ورغم الوضع الصعب الذي يعيشه جرانادا وقبوعه في ذيل الليجا، الا أنه قدم مباراة كبيرة على ملعبه امام عملاق الأندلس وكاد يخطف الفوز.

تقدم دييجو ماينز لجرانادا (ق16) وتعادل سيفيليا بنيران صديقة بعدما سجل نفس اللاعب ماينز هدفا آخر بالخطأ في مرماه (ق70).

ويظل جرانادا في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة، فيما أضاع سيفيليا نقطتين ثمينتين في صراعه مع فالنسيا على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ورفع فريق المدرب أوناي إيمري رصيده الى 63 نقطة في المركز الخامس، خلف فالنسيا بنقطتين، بعد خسارة الأخير امام برشلونة 0-2 أمس.

وبدا انشغال سيفيليا بالمواجهة الصعبة في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي امام زينيت الروسي، حيث سيلعب في سان بطرسبورج الخميس المقبل بعدما فاز بملعبه ذهابا بصعوبة 2-1 في إطار حملته للحفاظ على اللقب.