بالصور – ديفيد سيلفا سليم بعد إثارة القلق في سيتي

أكد ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي أنه سليم، ولم يعان من كسر في وجهه بعد إثارة القلق في ناديه بسبب سقوطه أرضا وخروجه محمولا على محافة أمام وست هام.

سيتي فاز على وست هام في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، مقتربا من مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث بنقطة.

وخلال اللقاء أصيب ديفيد سيلفا في وجهه، ليخرج محمولا على المحافة وعلى وجهه قناعا لمده بالاكسجين، ومربوطا حتى لا يتحرك وتزداد معاناته.

هذه الواقعة التي حدثت بعد الضربة التي تلقاها من كوع شيخو كوياتي جعلت سيتي يخشى من إصابة اللاعب بكسر في وجنته.

لكن اللاعب أكد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على سلامته، مفصحا بأنه عاد لمنزله بعد الفحوصات التي تعرض لها.