لمرضى السكر.. المشى يعمل على خفض الوزن والتخلص من ارتفاع السكر بالدم

مريض السكر قد يصاب بانخفاض مستوى السكر..

خلال انعقاد المؤتمر السنوى الـــ18 للجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر والبدانة فى الإسكندرية أكد الدكتور على عباسى أستاذ ورئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بطب الإسكندرية رئيس الجمعية والمؤتمر أنه من المعروف أن زيادة الوزن فى مريض السكر تحتاج إلى زيادة العلاج من الأدوية المخفضة لسكر الدم ولكن لسوء الحظ فإن الأدوية المخفضة لسكر الدم عدد كبير منها يؤدى إلى زيادة وزن الجسم.>وأوضح أن مريض السكر قد يصاب بانخفاض مستوى السكر فى الدم يؤدى إلى الشعور بالضعف الشديد والارتعاش والعرق وزغللة بالنظر حيث إن هذه الأعراض دليل على انخفاض فى سكر الدم وهو ما يجعله يتناول الحلويات للتغلب على هذه المشكلة وزيادة هذه الحلويات تؤدى إلى زيادة وزن الجسم لذلك لابد من حل لهذه المشكلة.

وأكد أنه لحل هذه المشكلة لابد أولا: التعود على الحركة وممارسة الرياضة، حيث إن ذلك يخفض سكر الدم دون الحاجة للعلاج حيث إن المشى يعمل على خفض وزن الجسم والتخلص من ارتفاع سكر الدم.

استعمال أدوية السكر التى لا تسبب زيادة فى الوزن

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>ثانيا: يجب على الطبيب المعالج أن يستعمل أدوية السكر التى لا تزيد من وزن الجسم وبذلك لا يحتاج المريض إلى تناول الحلويات لأنة لا يشعر بنقص السكر مثل أدوية المت فورمين والأدوية الحديثة مثل السيتاجلبتين والفلدا جلبتن والسكسا جلبتن عما بأن هذه الأدوية قد لا تكفى للعلاج ويضطر الطبيب المعالج علاج السكر بالأنسولين ولكن فى هذه الحالة قد يستعمل جرعة من الأنسولين أقل عند استعمال هذه الأدوية.

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