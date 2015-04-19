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شوربة قرع العسل تزيد تركيز طفلك وقدرته على الاستيعاب والمذاكرة

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شوربة قرع العسل تزيد تركيز طفلك وقدرته على الاستيعاب والمذاكرة شوربة قرع العسل تزيد تركيز طفلك وقدرته على الاستيعاب والمذاكرة
شوربة قرع العسل أحد أهم أنواع الشوربات المفيدة للأطفال بشكل خاص، تمدهم بالكثير من الفوائد لنمو صحى وسليم.
>الدكتورة سامية حامد أخصائية التغذية، تنصح كل أم بإعداد شوربة القرع وتقديمها لطفلها، فهى تحتوى على فوائد كافية لإمداد جسمه بالطاقة التى يحتاجها للحفاظ على نشاطه طوال اليوم الدراسى، خاصة إذا كان الطفل رياضى ويمارس معينة فعلية أن يحصل على ما يحتاجه لمواصلة النشاط دون الشعور بالإعياء.

وتنصح سامية بضرورة اعتماد الأم على هذه الشوربة على الأقل مرة أسبوعيًا فى البرنامج الغذائى للطفل، لأنها مليئة بالقرع الذى يمد الطفل بسكريات طبيعية، وتساعده على تحسن مستواه الدراسى وقدرته على المذاكرة والفهم، لأنها تعمل على زيادة معدل التركيز وحفظ البيانات، كما أنها تعمل على تعزيز أنشطة المخ ووظائفه، فتنشط العقل والإدراك وتزيد من نسب الدقة فى الفهم، والقدرة على استيعاب المعلومات.

ويمكن إعداد شوربة قرع العسل بسهولة حسبما تؤكد أخصائية التغذية، موضحة أن يمكن غلى القرع فى قليل من الماء وكمية لا تذكر من السكر مفيدة فى شعور الطفل بالشبع، والطاقة، والقدرة على بذل المجهود والنشاط الدائم.

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مصر 365

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