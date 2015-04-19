تجنب انسداد شرايين قلبك بالبعد عن التدخين والسمنة

عدم القدرة على التنفس أو الحركة من العلامات التى قد تكون دليلا على وجود انسداد فى شرايين القلب، مما ينتج عنها بعض المضاعفات التى تؤثر على الصحة.

ويقول الدكتور محمد فريد الجندى، أستاذ ورئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى، إن انسداد شرايين القلب أنواع منها الذبحة المستقرة، وأخرى غير مستقرة، أو الاحتشاء فى عضلة القلب، ويحدث هذا الانسداد نتيجة ترسيب الدهون فى جدار الشرايين، مما يحدث ضيق فى الشرايين من الداخل، وبشكل تدريجى يتم الإصابة بذبحة مستقرة، أما إذا كان الانسداد فجائى نتيجة لترسيب الصفائح الدموية على جدار الشرايين فتحدث جلطة حادة بها.

ويتابع د.محمد فريد الجندى أنه إذا كان انسداد الشرايين غير كامل، تحدث الذبحة غير المستقرة، أما إذا كان كاملا يحدث احتشاء فى عضلة القلب، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان تكون الشرايين سليمة وليس بها ضيق أو تصلب بجدرانها، فينتج عنها انسداد كامل فى الشريان بسبب تقلص شديد فى الشريان، الذى يكون نتيجة لتناول بعض الأدوية، التى تحتوى على مواد مخدرة، أو يحدث نتيجة تمزق فى جدار الشريان، وذلك بدون أسباب واضحة.

ويشير أستاذ أمراض القلب إلى أنه بالنسبة للذبحة غير المستقرة يتم علاجها بالأدوية واللجوء للعلاج التداخلى عن طريق القسطرة، أما فى حالات الذبحة غير المستقرة فيجب عمل قسطرة وعلاج تداخلى فورى، فى أقل من ساعتين من حدوث الألم حتى يتم تلافى التلف فى عضلة القلب، موضحا أنه من أعراض انسداد الشرايين عدم القدرة على الحركة والتنفس، ووجود الآلام شديدة فى منتصف الصدر مصاحبة بضيق شديد فى التنفس.

ويوصى الطبيب ببعض النصائح للوقاية من الإصابة بانسداد الشرايين، كتجنب عوامل الخطورة كالتدخين والسمنة والدهون العالية والوجبات الغذائية المشبعة بالدهون، مؤكدا علاج أى أمراض مصاحبة كالضغط والسكر والغدة الدرقية، واللجوء للطبيب عند حدوث أى الآلام بمنطقة الصدر.