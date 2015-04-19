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مقتل 6 وإصابة 19 فى قصف استهدف ملعبًا لكرة القدم شمالى بغداد

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مقتل 6 وإصابة 19 فى قصف استهدف ملعبًا لكرة القدم شمالى بغداد مقتل 6 وإصابة 19 فى قصف استهدف ملعبًا لكرة القدم شمالى بغداد
أفادت مصادر أمنية عراقية بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرين مساء اليوم الأحد جراء سقوط قذائف هاون على ملعب لكرة القدم فى أحد مناطق مدينة بعقوبة 57 كيلومترا شمال شرقى بغداد.

وقالت المصادر: "سقطت قذائف هاون مساء اليوم على ملعب لكرة القدم أثناء مباراة لكرة القدم الشعبية فى منطقة قرة تبة مما تسبب بمقتل 6 من المشاركين فى المباراة وإصابة 19 آخرين بجروح وسارعت سيارات الاسعاف إلى نقلهم الى مستشفيات المنطقة لتلقى العلاج".
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