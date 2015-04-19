المتحدث باسم "عاصفة الحزم" يؤكد استقرار الوضع فى محافظة عدن اليمنية

قال العميد ركن أحمد العسيرى المتحدث الرسمى باسم عملية "عاصفة الحزم"، إن الوضع فى مدينة عدن اليمنية، يتحسن وبات شبه مستقر فى أغلب المناطق.

وأوضح العسيرى خلال مؤتمره الصحفى أن أعمال الكر والفر التى تنفذها الميليشيات الحوثية تواجه من قِبَل اللجان الشعبية التى تستمر عمليات الإمداد لها من قِبَل التحالف العربى.

وذكر: "انحسرت أعمال الحوثى بمحافظة عدن بمنطقة المعلا وخور مكسر والميليشيات انحسرت بهذه المناطق وأصبحت فى وضع دفاعى واللجان الشعبية تقوم بالبحث والتفتيش عن الأسلحة والذخيرة داخل المساكن".

وأضاف العسيرى أن التحالف العربى نفذ أكثر من 106 طلعات خلال الـ24 ساعة الماضية ضد أهداف للميليشيات الحوثية وبخاصة مخازن الأسلحة والذخيرة بالعاصمة اليمنية صنعاء بالإضافة إلى قطع جميع الإمدادات التى كانت تأتى للحوثيين من خارج عدن، وتدمير معظم منصات إطلاق صواريخ الميليشيات، وتم قطع الطرق والجسور التى تستخدمها الميليشيات فى التحرك شمال البلاد.