فى أول رحلة له خارج أفريقيا والشرق الأوسط "البشير" يسافر لإندونيسيا

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن الرئيس السودانى عمر حسن البشير سيسافر إلى إندونيسيا غدا الاثنين، لحضور قمة فى أول رحلة له خارج افريقيا والشرق الأوسط خلال حوالى اربع سنوات.

وقلص البشير رحلاته خارج المنطقة منذ اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا باعتقاله فى 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية فى الصراع فى دارفور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق، اليوم الأحد، إن البشير سيشارك فى قمة لدول عدم الانحياز.

جدير بالذكر، أن دولة إندونيسيا ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية.

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