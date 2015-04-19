أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المغرب يعلن سحب ترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية

Google+ Print
المغرب يعلن سحب ترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية المغرب يعلن سحب ترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية
اعلن المغرب رسميا سحب ترشحه لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للسنوات الاربع المقبلة خلفا للسيد احمد لقمان المدير العام "اليمنى" المنتهية فترة ولايته.

كما اعلن عبد السلام الصديقى وزير التشغيل والشئون الاجتماعية بالمغرب على هامش رئاسته لوفد بلاده لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالكويت أن بلاده قررت اليوم سحب مرشحها السيد جمال اغمانى وزير التشغيل والتكوين المهنى السابق لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وأشار الصديقى إلى أن قرار بلاده يأتى حفاظا على وحدة الصف العمالى العربى وللحرص على العمل العربى المشترك ولدعم المرشحين الاخرين للمنصب، مبينا أن قراره ياتى بعد اعلان تنازلها عن الترشح لنفس المنصب لصالح مرشح الكويت فايز المطيرى.

من جانب اخر اعلن مصدر موثوق بوفد لبنان لمؤتمر العمل العربى بالكويت أن لبنان اتخذت قرارا بالفعل بسحب مرشحه لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد رشيد الجمالى.
>وبإعلان المغرب ولبنان سحب مرشحهما لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية وإعلان مصر تنازلها عن المنصب للكويت لم يتبق سوى مرشحين فقط هما مرشح الكويت فايز المطيرى رئيس اتحاد العمال والتى تستضيف الدورة الحالية للمؤتمر ومرشح الاردن ممثل اصحاب الاعمال عدنان ابو الرغب.

ومن المقرر اجراء الانتخابات بين المرشحين خلال اعمال مؤتمر العمل العربى فى اليومين المقبلين أن لم يعلن مرشح الاردن سحب ترشيحه.

وتشير التوقعات وأراء ممثلى اطراف الانتاج الثلاثة من وزراء العمل ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال بالدول العربية والمشاركين فى الدورة الحالية للمؤتمر إلى ترجيح كفة مرشح الكويت مقابل المرشح الاردنى نظرا لاستضافة الكويت للمؤتمر ولدعم فريق العمال القوى بالمؤتمر للمرشح الكويتى.

يذكر أن منصب المدير العام للمنظمة هو الاعلى اداريا ويدير اعمالها من مقر امانتها بالقاهرة ويتولى المنصب لأربع سنوات قابلة للزيادة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر