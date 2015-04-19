المغرب يعلن سحب ترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية

اعلن المغرب رسميا سحب ترشحه لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية للسنوات الاربع المقبلة خلفا للسيد احمد لقمان المدير العام "اليمنى" المنتهية فترة ولايته.

كما اعلن عبد السلام الصديقى وزير التشغيل والشئون الاجتماعية بالمغرب على هامش رئاسته لوفد بلاده لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالكويت أن بلاده قررت اليوم سحب مرشحها السيد جمال اغمانى وزير التشغيل والتكوين المهنى السابق لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وأشار الصديقى إلى أن قرار بلاده يأتى حفاظا على وحدة الصف العمالى العربى وللحرص على العمل العربى المشترك ولدعم المرشحين الاخرين للمنصب، مبينا أن قراره ياتى بعد اعلان مصر تنازلها عن الترشح لنفس المنصب لصالح مرشح الكويت فايز المطيرى.

من جانب اخر اعلن مصدر موثوق بوفد لبنان لمؤتمر العمل العربى بالكويت أن لبنان اتخذت قرارا بالفعل بسحب مرشحه لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد رشيد الجمالى.

>وبإعلان المغرب ولبنان سحب مرشحهما لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية وإعلان مصر تنازلها عن المنصب للكويت لم يتبق سوى مرشحين فقط هما مرشح الكويت فايز المطيرى رئيس اتحاد العمال والتى تستضيف الدورة الحالية للمؤتمر ومرشح الاردن ممثل اصحاب الاعمال عدنان ابو الرغب.

ومن المقرر اجراء الانتخابات بين المرشحين خلال اعمال مؤتمر العمل العربى فى اليومين المقبلين أن لم يعلن مرشح الاردن سحب ترشيحه.

وتشير التوقعات وأراء ممثلى اطراف الانتاج الثلاثة من وزراء العمل ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال بالدول العربية والمشاركين فى الدورة الحالية للمؤتمر إلى ترجيح كفة مرشح الكويت مقابل المرشح الاردنى نظرا لاستضافة الكويت للمؤتمر ولدعم فريق العمال القوى بالمؤتمر للمرشح الكويتى.

يذكر أن منصب المدير العام للمنظمة هو الاعلى اداريا ويدير اعمالها من مقر امانتها بالقاهرة ويتولى المنصب لأربع سنوات قابلة للزيادة.

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