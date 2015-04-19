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نبيل العربى يبحث مع مبعوث أوباما جهود التحالف الدولى لمواجهة "داعش"

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نبيل العربى يبحث مع مبعوث أوباما جهود التحالف الدولى لمواجهة "داعش" نبيل العربى يبحث مع مبعوث أوباما جهود التحالف الدولى لمواجهة "داعش"
التقى الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى، مبعوث الرئيس الأمريكى باراك أوباما لشئون التحالف الدولى لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى، الجنرال جون آلن، الذى بدأ زيارته اليوم للقاهرة.

وقال الأمين العام فى تصريح مقتضب للصحفيين إن لقاءه وجون آلن تطرق لمجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب فى إطار التحالف الدولى لمواجهة "داعش".

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى جون آلن فى وقت سابق اليوم، وتم بحث التعاون القائم فى إطار التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، والتنسيق الحالى مع العراقية فى هذا الشأن.

وأكد الجنرال آلن أن بلاده تتحرك فى اتجاه قطع التمويل ودفع أطراف إقليمية على بذل جهود لمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا، من خلال حثها على ضبط حدودها والتعاون فى تبادل المعلومات الاستخباراتية.

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مصر 365

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