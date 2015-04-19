طائرات عاصفة الحزم تستهدف مركبات عسكرية للحوثيين بمحافظة أبين

استهدفت غارة لطائرات التحالف العسكرى العربى "عاصفة الحزم"، مركبات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين فى جبل ثرة بمحافظة أبين فى اليمن، وذلك حسبما افادت سكاى نيوز.

وفى وقت سابق من اليوم، قٌتل 44 شخصاً، بينهم 34 حوثياً على الأقل، فى غارات جديدة للتحالف العربى "عاصفة الحزم" وفى مواجهات وقعت بين الحوثيين وحلفائهم والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى فى عدة مدن جنوبى البلاد، بحسب مصادر طبية ومسئولين محليين.

وقالت هذه المصادر إن 10 متمردين حوثيين و4 من أفراد "اللجان الشعبية"، وهى القوات شبه العسكرية الموالية لهادى، قتلوا فى معارك عنيفة فى تعز جنوب غربى صنعاء، وشارك فيها اللواء 35 مدرع الموالى لهادى والمرابط فى تعز، وأكدت مصادر طبية وحكومية أن المواجهات استخدم فيها الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتركزت فى شارع الحصب والمرور وبير باشا ومحيط نادى الصقر.