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تجدد الاشتباكات بين "فجر ليبيا" وتنظيم داعش بمدينة سرت الليبية

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تجدد الاشتباكات بين "فجر ليبيا" وتنظيم داعش بمدينة سرت الليبية تجدد الاشتباكات بين "فجر ليبيا" وتنظيم داعش بمدينة سرت الليبية
تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، اليوم الأحد، بين «الكتيبة 166» التابعة لقوات عملية "فجر ليبيا" وعناصر تنظيم «داعش» المتواجدة بمدينة سرت الليبية.

كان تنظيم داعش فى ليبيا قد بث فى وقت سابق من اليوم، الأحد، تسجيلًا يظهر عملية قتل لمجموعتين من الإثيوبيين المسيحيين فى ليبيا.

وقال مصدر أمنى اليوم، أن الاشتباكات دارت باستخدام مدفعية «الهاوزر» وقّذائف الدبابات والراجمات بين الطرفين من مواقع تمركزهم.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات أدت إلى تضرر العديد من المنازل وسط تردد دوى القذائف داخل المدينة.

يذكر أن عناصر تنظيم «داعش» تتمركز قرب منطقة الجيزة العسكرية بمجمع المقار الحكومية وقاعات واقادوقو وجامعة سرت، والعمارات التركية قيد الإنشاء.
>وتشهد مدينة سرت اشتباكات متقطعة بين عناصر تنظيم «داعش» المسيطرة على أجزاء من المدينة و«الكتيبة 166» التابعة لـ «فجر ليبيا".

وبدأ القتال بين الجانبين بهجوم لـ «داعش» فى منتصف مارس الماضى على قوات «فجر ليبيا» قرب منطقة النوفلية شرق سرت.
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