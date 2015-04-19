حبس 7 بينهم فتاة بتهمة إصابة زوجين فى المطرية 15 يومًا

أمر المستشار ماجد مجدى، وكيل نيابة المطرية، اليوم الأحد، بحبس 7 إخوان بينهم فتاة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والتسبب فى إصابة سيدة وزوجها بخرطوش أطلقه مشاركون لهم فى مظاهرة الجمعة الماضية.

وتضم قائمة المتهمين كلاً من "أسامة. م" 67 سنة، مهندس ميكانيكى و"محمد. ف. أ" طالب،" محمد. ك. ح" 40 سنة، "محمد. ص. أ"، طالب بكلية الحقوق، "محمود. ر" طالب، "جمال. ع. م" 55 سنة، طبيب بيطرى، "هاجر. ع. ع" 20 سنة، طالبة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 7745 جنح المطرية لسنة 2015 ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، التظاهر بدون ترخيص، وقطع الطرق، تعطيل الدستور والتسبب فى إصابة مواطنين.

وقال محمد عفيفى، دفاع المتهمين، إن الأوراق خلت من أيه أحراز تؤيد رواية الضابط محرر المحضر، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين واستدعاء الشاكية وزوجها فى أقرب جلسة تحقيق وإحالتهما للطب الشرعى لبيان ما بهما من إصابات وأسبابها وتاريخ حدوثها.

كانت "ابتسام نجيب صليب" وزوجها" هانى مجدى كامل"قدما بلاغ إلى قسم شرطة المطرية اتهما فيه عددًا من أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق أعيرة خرطوش أثناء تظاهرهم، أول أمس الجمعة، ما أدى إلى إصابتهما متفرقة بهما حال توقفهما فى شرفة منزلهما فتوجهت قوة من قسم المطرية وألقت القبض على المتهمين.