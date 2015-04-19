محافظ الأقصر يلتقي بعدد من العاملات بالمركز الحضري للمرأة

التقي محمد بدر محافظ الأقصر بعدد من العاملات بالمركز الحضري للمرأة المحتجات علي قرار إدارة المركز بتخفيض عدد الورديات إلى النصف لعدم وجود اعتمادات مالية.

> وطلب المحافظ من العاملات المحتجات مهلة يومين لدراسة الموقف مع دسوقي محمد، وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية الذي يتبعه المركز لمحاولة إيجاد حل للأزمة .

> كان العشرات من العاملات بالمركز الحضري للمرأة بمنطقة الكرنك بالأقصر، قد نظمن وقفة احتجاجية مساء اليوم الأحد أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بالاستمرار في عملهن بعد قرار إدارة المركز بتخفيض عدد الورديات إلى النصف، لعدم وجود اعتمادات مالية.

وقالت العاملات بالمركز، ان عددهن يبلغ حوالي 53 عاملة، وانهم يتقاضين مرتب لا يتخطى الـ200 جنيه شهريا، مشيرين إلى أن ادارة المركز أبلغتهم بتخفيض عدد الورديات إلى النصف.