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تحرير 65 محضرا تموينيا متنوعا فى 5 مدن بمطروح

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تحرير 65 محضرا تموينيا متنوعا فى 5 مدن بمطروح تحرير 65 محضرا تموينيا متنوعا فى 5 مدن بمطروح
شنت مديرية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، حملة تموينية على مدن مرسى مطروح والضبعة والحمام والعلمين والنجيلة، لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرا متنوعا.

وأعلن السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، عن قيام حملات تموينية على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز، بناء على توجيهات محافظ مطروح، وأسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرا، متنوعا وضبط 350 كيلو دقيق مهربة، بالإضافة إلى التصرف فى دقيق مدعم، بالمخالفة للعقد المبرم مع وزارة التموين وعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية.

وأضاف مدير التموين بأنه تم تحرير 5 محاضر بمدينة مرسى مطروح و13 بمدينة الضبعة و18 بمدن الحمام والعلمين و18 بقرى البنجر و11 بمدينة النجيلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أشاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، بالجهود المبذولة لمفتشى التموين، فى مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين لضبط الأسعار، وذلك حرصاً على مصلحة المواطن، وحصوله على السلع المدعمة من الدولة. وأكد على ضرورة استمرار الحملات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة.


>- ضبط 125 كيلو رنجة فاسدة و37 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بمطروح
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