بدء اختبارات القرائية بجميع المدارس الابتدائية بأسوان الأربعاء القادم

قال محمد عبده حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن الدكتور محب
> الرافعي وزير التربية والتعليم أصدر قراراً بإجراء الاختبارات القرائية
> للصفيين الثالث والرابع الإبتدائي علي مستوي مدارس الجمهورية ،
لافتاًإلي أن إجراء الامتحانات لهذا الغرض سيبدأ في جميع المدارس الإبتدائية
> علي مستوي المديرية بمختلف الإدارات التعليمية من الإربعاء القادم للوقوف
> علي مستوي التلاميذ ،
وتابع محمد حواتي بأنه سيتم بعد ذلك إجراء البرامج
> العلاجية لحالات الضعف إن وجدت مع تدعيم نقاط القوة لدي التلاميذ حيث
> تقوم كل إدارة تعليمية بتجميع النتائج الخاصة بمدارسها ثم إرسالها
> لمديرية التربية والتعليم وذلك لدراسة وتحليل تلك النتائج وموافاة
> الوزارة بتقرير كامل عنها .