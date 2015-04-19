بدء اختبارات القرائية بجميع المدارس الابتدائية بأسوان الأربعاء القادم

قال محمد عبده حواتي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن الدكتور محب

> الرافعي وزير التربية والتعليم أصدر قراراً بإجراء الاختبارات القرائية

> للصفيين الثالث والرابع الإبتدائي علي مستوي مدارس الجمهورية ،

لافتاًإلي أن إجراء الامتحانات لهذا الغرض سيبدأ في جميع المدارس الإبتدائية

> علي مستوي المديرية بمختلف الإدارات التعليمية من الإربعاء القادم للوقوف

> علي مستوي التلاميذ ،

وتابع محمد حواتي بأنه سيتم بعد ذلك إجراء البرامج

> العلاجية لحالات الضعف إن وجدت مع تدعيم نقاط القوة لدي التلاميذ حيث

> تقوم كل إدارة تعليمية بتجميع النتائج الخاصة بمدارسها ثم إرسالها

> لمديرية التربية والتعليم وذلك لدراسة وتحليل تلك النتائج وموافاة

> الوزارة بتقرير كامل عنها .