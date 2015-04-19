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الإنتهاء من تنفيذ 90% من أعمال خطة ومشروعات التنمية المحلية بالوادي الجديد

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الإنتهاء من تنفيذ 90% من أعمال خطة ومشروعات التنمية المحلية بالوادي الجديد الإنتهاء من تنفيذ 90% من أعمال خطة ومشروعات التنمية المحلية بالوادي الجديد

اعلن  مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد عن الانتهاء من تنفيذ 90% من اعمال خطة ومشروعات التنمية المحلية  لقري المنيرة  والقري التوابع ،  صرح بذلك  المهندس جمال سليمان رئيس قري المنيرة بمركز الخارجة بالوادي الجديد ، وقال انه جاري استكمال اعمال خطة تنمية قري المنيرة باعتمادات اجمالية 610 الف جنيه ،

تشمل انارة شوارع القرية من خلال شراء 50 عمود انارة  وانارة تقسيمات الشباب بالقرية بتكلفة 170 الف جنيه و شراء سيارة مياه بتكلفة 300 الف جنيه واضاف  ان تم تخصيص 300 الف جنيه لشراء سيارة نقل مياه لخدمة هالي القرية ومشروعات تحسين البيئة بها مع تخصيص 40 الف جنيه لشراء وتجهيز مقر الوحدة المحلية .

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