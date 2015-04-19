​ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن​ ​الأثار بجبل أسيوط

تمكن فريق ضباط وحده مباحث مركز أسيوط من ضبط 4 ​أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بجبل أسيوط وبحوزتهم أدوات التنقيب.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن فريق ضباط وحدة مباحث مركزشرطة أسيوط من ضبط كلًا من، “عثمان محمد عثمان – مقاول، ومينا رأفت سعد فليس – 28 سنة عامل، شحاتة عبدالرؤوف عبدالنبي – 49 سنة – عامل، عبدالرحمن محمود فتح الباب – 49 سنة – عامل”، وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة جبلية زمام قرية الزاوية دائرة مركز أسيوط وبحوزتهم أدوات التنقيب.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.