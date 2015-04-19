السيسي يبحث مع مدير المخابرات الأمريكية سبل مواجهة الإرهاب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة الإرهاب.

حضر اللقاء بحسب بيان للرئاسة المصرية كل من اللواء خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي كل من ثيودور سينجر، المستشار الخاص لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والسفير ستيفن بيكروفت، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية انه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان انه تم التأكيد خلال اللقاء على قوة روابط الصداقة بين البلدين وأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما، وحرصهما على تنميتها في مختلف المجالات بما يصب في صالح الشعبين المصري والأمريكي، فضلاً عن المساهمة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.