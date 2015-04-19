الخارجية : زيارة مبعوث أوباما ومسؤول التحالف ضد داعش تأكيد لدور مصر في مكافحة الإرهاب

قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الخارجية، إن زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي الجنرال آلان، تأتي في إطار مشاركة التحالف ضد تنظيم داعش حاليًا في المنطقة العربية، وتأكيدًا لدور مصر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف عبدالعاطي خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، أن الجنرال آلان عرض على وزير الخارجية رؤية التحالف لمكافحة الإرهاب وداعش في المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السفير سامح شكري عرض خلال الاجتماع الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنه هناك إجماع دولي بأنه لا استقرار في المنطقة العربية والعالم إلا باستقرار مصر، نظرا لأنها تدافع عن المنطقة والعالم في مكافحة الإرهاب.. مضيفا أن المجتمعين اتفقا على أنه لابد من قطع التمويل المادي عن التنظيمات الإرهابية.

وأكد عبدالعاطي أن السياسة الخارجية لمصر تهدف لإيجاد حلول عربية للمشاكل التي تتعرض لها دول المنطقة.