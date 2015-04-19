رئيس جنايات القاهرة الأسبق : يحق للمتهمين والنيابة الطعن على حكم الإعدام في أحداث بورسعيد

قال المستشار رفعت السيد رئيس جنايات القاهرة الأسبق تعليقًا على حكم جنايات بورسعيد اليوم، إن النقض في الحكم بالإعدام بعد موافقة المفتي يكون من حق المتهمين والنيابة العامة أن تطعن مرة أخرى على الحكم.

وأضاف السيد خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، أن محكمة النقض إذا قبلت الطعن لأي سبب سواء من قصور في الحكم أو الاستدلال فإنها ستقضي بنفسها في القضية وفقًا للأوراق والأدلة.

وأكد رئيس جنايات القاهرة الأسبق أن القانون يلزم النيابة العامة أن تطعن لصالح المتهمين حتى تستقر الأوضاع القانونية ويتم التأكد تماما يصادق صحيح القانون.

وتابع، كنا نأمل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون الطعن أمام النقض لمرة واحدة أيًا كان الحكم بالإعدام أو غيره لسرعة الفصل في القضايا.