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ضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية أحدهما فى 16 قضية بقنا

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ضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية أحدهما فى 16 قضية بقنا ضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية أحدهما فى 16 قضية بقنا
تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بمحافظة قنا، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، وبالتنسيق مع النقيب خالد حجازى، رئيس مباحث الوقف، وبمشاركة النقيب محمد الخبير معاون المباحث، والمقدم حمدى أبو القاسم وكيل الفرع وضباط الفرع، من ضبط أسلحة نارية وهاربين من أحكام قضائية أحدهما مطلوب فى 16 قضية بمركز الوقف.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا يفيد ضبط "عربى. ن. م" 30 سنة مزارع، ومطلوب فى جناية حيازة سلاح وذخيرة، وعثر بحوزته على بندقية آلى أن فلد وكمية من الذخيرة، كما تم ضبط "محمود. م. ا" 45 سنة وبحوزته بندقية خرطوش أمريكية الصنع، وفرد خرطوش محلى الصنع، وضبط "أيمن. د. ق" 35 سنة وبحوزته فرد روسى محل الصنع وعدد من الطلقات.

كما تم ضبط "عمر. ع. ص" مقيم بقرية فاو قبلى دشنا، والمطلوب ضبطه فى 16 قضية بمركز دشنا، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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