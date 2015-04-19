مصرع رقيب شرطة وإصابة 11 فى حادثى تصادم بالصالحية الجديدة فى الشرقية

لقى رقيب شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية مصرعه، اليوم، فيما أصيب 11 آخرين، بينهم سيدة فى حادثى تصادم بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على جثته ونقل المصابين لمستشفى الصالحية الجديدة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد سامى الأشهب مأمور قسم الصالحية الجديدة يفيد بانقلاب سيارة بدائرة القسم أسفر ذلك عن مصرع "أشرف محمد" 42 سنة رقيب شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، مقيم الصالحية الجديدة، وإصابة كل من نادية مرسى ومحمد عبد الفتاح.

كما وقع تصادم آخر بين سيارة نقل وميكروباص أسفر عن إصابة 9 من عمال إحدى الشركات بكدمات وسحجات.