أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع رقيب شرطة وإصابة 11 فى حادثى تصادم بالصالحية الجديدة فى الشرقية

Google+ Print
مصرع رقيب شرطة وإصابة 11 فى حادثى تصادم بالصالحية الجديدة فى الشرقية مصرع رقيب شرطة وإصابة 11 فى حادثى تصادم بالصالحية الجديدة فى الشرقية
لقى رقيب شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية مصرعه، اليوم، فيما أصيب 11 آخرين، بينهم سيدة فى حادثى تصادم بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على جثته ونقل المصابين لمستشفى الصالحية الجديدة.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد سامى الأشهب مأمور قسم الصالحية الجديدة يفيد بانقلاب سيارة بدائرة القسم أسفر ذلك عن مصرع "أشرف محمد" 42 سنة رقيب شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، مقيم الصالحية الجديدة، وإصابة كل من نادية مرسى ومحمد عبد الفتاح.

كما وقع تصادم آخر بين سيارة نقل وميكروباص أسفر عن إصابة 9 من عمال إحدى الشركات بكدمات وسحجات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365