تجديد حبس متهم بتمويل موقع إخوانى ونشر أخبار كاذبة 15 يومًا

جدد قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة اليوم حبس "محمد.ح.ع" لاتهامه بتمويل أحد المواقع التابعة لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن طلبت المحامية دعاء مصطفى جلسة اليوم وطلبت إخلاء سبيله.

كان أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، أمر بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة مسيئة للدولة والجيش والشرطة من شأنها تهديد الأمن القومى للبلاد، حيث توصلت التحقيقات إلى أنه مسئول عن موقع إلكترونى إخبارى، وتلقى تمويلاً من عدة دول لنشر الأخبار الكاذبة وعندما داهمته قوة عثرت بحوزته على 10 آلاف دولار وحوالات بريدية بمبالغ تتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وباستجوابه أقر بنشره التسجيلات المنسوبة للجيش عقب أخذها من قناة الجزيرة.

وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة له بالتحريض على العنف وتهديد الأمن القومى وتهديد السلم العام، واعترف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، فأسندت له النيابة نشر أخبار كاذبة وتهديد السلم العام والأمن القومى والتحريض على العنف والشغب والانتماء لجماعة إرهابية.