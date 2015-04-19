أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس متهم بتمويل موقع إخوانى ونشر أخبار كاذبة 15 يومًا

Google+ Print
تجديد حبس متهم بتمويل موقع إخوانى ونشر أخبار كاذبة 15 يومًا تجديد حبس متهم بتمويل موقع إخوانى ونشر أخبار كاذبة 15 يومًا
جدد قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة اليوم حبس "محمد.ح.ع" لاتهامه بتمويل أحد المواقع التابعة لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن طلبت المحامية دعاء مصطفى جلسة اليوم وطلبت إخلاء سبيله.

كان أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، أمر بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة مسيئة للدولة والجيش والشرطة من شأنها تهديد الأمن القومى للبلاد، حيث توصلت التحقيقات إلى أنه مسئول عن موقع إلكترونى إخبارى، وتلقى تمويلاً من عدة دول لنشر الأخبار الكاذبة وعندما داهمته قوة عثرت بحوزته على 10 آلاف دولار وحوالات بريدية بمبالغ تتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وباستجوابه أقر بنشره التسجيلات المنسوبة للجيش عقب أخذها من قناة الجزيرة.

وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة له بالتحريض على العنف وتهديد الأمن القومى وتهديد السلم العام، واعترف بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، فأسندت له النيابة نشر أخبار كاذبة وتهديد السلم العام والأمن القومى والتحريض على العنف والشغب والانتماء لجماعة إرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365