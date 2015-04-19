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إصابة 3 مواطنين فى تصادم بين سيارة وموتوسيكل برشيد

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إصابة 3 مواطنين فى تصادم بين سيارة وموتوسيكل برشيد إصابة 3 مواطنين فى تصادم بين سيارة وموتوسيكل برشيد
أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق الجدية التابع لمركز رشيد بالبحيرة، وبالانتقال والفحص، تبين أن التصادم وقع بين السيارة رقم 2184 س ر ف قيادة "أحمد.ا" - 21 سنة مقيم فى منطقة الموازنة دائرة المركز "فر قائدها هاربًا تاركًا السيارة"، والدراجة البخارية رقم 25419 (توك توك) قيادة "خميس.ر" - 28 سنة مقيم فى منطقة برج رشيد.

وتبين أثناء سير الدراجة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرفت فاصطدمت بمقدمة السيارة التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة وكل من "شوقى.ع" من قوات أمن كفر الشيخ ومقيم برشيد و"عبد الله.ف" بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين الأول والثانى إلى مستشفى رشيد العام ونقل الثالث للمستشفى الجامعى بالإسكندرية وأزال رجال المرور آثار الحادث الذى تسب فى تلفيات بالسيارة والدراجة البخارية المتصادمتين، تحرر المحضر 5509 جنح مركز رشيد لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365