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القبض على فنى بمصنع سكر أرمنت أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله بالأقصر

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القبض على فنى بمصنع سكر أرمنت أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله بالأقصر القبض على فنى بمصنع سكر أرمنت أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله بالأقصر
نجحت شرطة السياحة والآثار بالأقصر فى ضبط فنى بمصنع سكر أرمنت، أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله بمركز القرنة غرب المحافظة.

وتلقى اللوء مصطفى سلامة، مساعد أول وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطارا بالواقعة من اللواء علاء السباعى، مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار.

وكانت قد وردت معلومات لدى العقيد محمد عايد، رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر، تفيد بأن "على . ع . ع .ح" 33 سنة فنى برادة بمصنع سكر أرمنت مقيم مركز القرنة غرب الأقصر، يقوم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم زكريا العيسوى، معاون مباحث السياحة والآثار بالأقصر، صحة المعلومات التى تؤكد قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار.

وبعد استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات شنت شرطة السياحة والآثار حملة مكبرة على منزل المتهم وشارك فى الحملة كل من الرائد حسن عبد الموجود، والرائد حسام محمد على، والرائد عمر مجاهد، معاونى المباحث.

وبتفتيش منزل المتهم تم ضبط حفرة بقطر 1,5 متر وعمق 4 أمتار، كما تم ضبط أدوات الحفر وكميات من تشوينات الأتربة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

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مصر 365