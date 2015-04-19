نقيب محامى بورسعيد:حكم إعدام 11 متهما فى فضية الاستاد يقبل الطعن

أكد صفوت عبد الحميد، نقيب محامى بورسعيد، أن الحكم بإحالة 11 متهما فى أحداث استاد بورسعيد والذى أصدرته اليوم محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بمقر انعقادها فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، بعد أن يصدر القاضى حكما بإعدامهم فى جلسة 30 مايو القادم.

وأوضح نقيب محامى بورسعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": يحق للمتهمين الصادر بحقهم حكما بإحالة أوراقهم للمفتى الطعن أمام محكمة النقض للمرة الثانية لتفصل فى الطعن، ويصبح حكمها واجب النفاذ.

ويذكر أن المحكمة حددت جلسة 30 مايو القادم للنطق بالحكم على الـ11 وباقى المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد".

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