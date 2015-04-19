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إزالة 35 فدانا تعديات وإعادة 31 منها للصيد فى بحيرة المنزلة بالدقهلية

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تمكنت الحملة الأمنية المكبرة على بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية بقيادة اللواء عبد القادر ميدان لواء فرقة الشمال والعقيد أسامة موافى مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية والعقيد شريف رؤوف رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم وليد عبد الوهاب وكيل فرع الشمال والنقيب محمود رضوان وكيل إدارة المسطحات، من إزالة 35 فدانا تعديات على بحيرة المنزلة بمنطقة الشبول ومنطقة دشتى منهم 31 فدانا إزالة وإعادتها للصيد الحر مرة أخرى و4 أفدنة تنمية.

كما تم ضبط عدد 4 لنش بحرى سريع سرعة 55 حصانا وعدد لنش بحرى سريع سرعة 60 حصانا وعدد 8 ماكينة ضخ مياه تستخدم فى تجفيف بحيرة المنزلة.

صورة من ماكينات المياه المضبوطة -اليوم السابع -4 -2015
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صورة من ماكينات المياه المضبوطة

صورة ليعض اللنشات -اليوم السابع -4 -2015
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صورة ليعض اللنشات

صورة لبعض الأدوات التى تستخدم فى المخالفات داخل البحيرة -اليوم السابع -4 -2015
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صورة لبعض الأدوات التى تستخدم فى المخالفات داخل البحيرة

صورة لبعض اللنشات الممنوع استعماله فى البحيرة -اليوم السابع -4 -2015
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صورة لبعض اللنشات الممنوع استعماله فى البحيرة

صورة لعمل بعض الكراكات فى إازلة التعديات على البحيرة -اليوم السابع -4 -2015
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صورة لعمل بعض الكراكات فى إازلة التعديات على البحيرة


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مصر 365