الإعدام لعامل اختفى فى النقاب واغتصب سيدة داخل منزلها بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق مساء اليوم عاملاً بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأى المفتى فى اتهامه باغتصاب سيدة داخل منزلها بقرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بعد أن هددها بذبح طفلها.

كانت البداية يوم 20 أغسطس 2014 باستقبال مركز شرطة الحسينية، بلاغًا من أهالى قرية بحر البقر أفادوا فيه بتحفظهم على "سيد.ص.ع" -26 سنة عامل زراعى- بعدما ارتدى النقاب واغتصب سيدة داخل منزلها تحت تهديد السلاح.

أخطر العقيد شمس نجاح رئيس فرع البحث لفرع شرق الشرقية اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالواقعة وانتقل رجال المباحث إلى مسرحها واقتادوا المتهم إلى ديوان المركز وحرروا له المحضر رقم 12083 جنح لسنة 2014.

كشفت تحقيقات محمد حمزة وكيل أول نيابة الحسينية برئاسة مديرها مصطفى إسماعيل أن المتهم "سيد.ص.ع" - 26 سنة عامل زراعى - تنكر فى زى النقاب واقتحم منزل "ع.ى.م" - 28 سنة ربة منزل - أثناء الكهرباء عن القرية مستغلاً غياب زوجها وهددها بوضع سلاح أبيض على رقبة طفلها الصغير وواقعها جنسيًا وأفادت التحريات بأن السيدة عقب الانتهاء من اغتصابها صرخت فتمكن العشرات من الأهالى من ضبط المتهم وتسليمه الشرطة فأمرت النيابة بحبسه وإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق فأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين أحمد فهمى يونس ويحى عدل محمود،وسكرتارية سامى سمير وأحمد رمزى.