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حبس قوادة وساقطتين يمارسن الرذيلة بـ500 جنيه فى الساعة

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حبس قوادة وساقطتين يمارسن الرذيلة بـ500 جنيه فى الساعة حبس قوادة وساقطتين يمارسن الرذيلة بـ500 جنيه فى الساعة
قرر هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد شورب، حبس قوادة وساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهن بتكوين دعارة لممارسة الرزيلة مقابل 500 جنيه فى الساعة، فيما أخلت سبيل 3 من راغبى المتعة باعتبارهم شهود للواقعة.

اعترفت إحدى المتهمات باعتيادها ممارسة الرزيلة مع راغبى المتعة مقابل حصولها من القوادة على 100 جنيه فى الساعة بعد أن تعرفت عليها "القوادة" وطلبت منها الحضور إلى شقتها بمدينة نصر لممارسة الرزيلة مع راغبى المتعة، مشيرة إلى أنها مطلقة واضطرت للعمل فى شقة دعارة للإنفاق على نفسها.

كانت البداية بورود معلومات للعقيد محمد الشربينى رئيس قسم المعلومات بمباحث الآداب تفيد بإدارة "بسمة. ح"، شقتها بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب باستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

عقب تقنين الإجراءات داهم رجال مباحث الآداب الشقة وضبطوا داخلها "بسمة" القوادة و"ابتسام. ع"، وسيدة أخرى – ساقطتين - كما ضبطوا 3 من راغبى المتعة هم كل من "محمود.أ"، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"حاتم. م" مدير بشركة اتصالات شهيرة، و"وليد. ع" محاسب بشركة تداول أوراق مالية كبرى، وحرزت القوة من الشقة 2050 جنيها، 6 هواتف محمولة، وملابس داخلية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة فأصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365

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