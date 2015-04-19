التحالف الدولى يعلن سيطرة القوات العراقية على مصفاة بيجى النفطى

استعادت القوات العراقية السيطرة على كامل مصفاة بيجى النفطية، كبرى مصافى البلاد، والتى كان تنظيم داعش سيطر على أجزاء منها هذا الأسبوع، بحسب ما أفاد التحالف الدولى بقيادة واشنطن اليوم الأحد.

وكان التنظيم الذى يسيطر على مساحات واسعة فى العراق منذ يونيو، حاصر المصفاة منذ ذلك الحين وحاول مرارا السيطرة عليها، إلى أن نجحت القوات الأمنية فى فك الحصار فى نوفمبر.

وقالت القيادة المشتركة للتحالف فى بيان، إن "قوات الأمن العراقية سيطرت بالكامل على مصفاة بيجى بعدما نجحت فى تطهير المنشأة الضخمة ممن تبقى من مقاتلى داعش.

ونفذ طيران التحالف 47 غارة جوية داخل بيجى وحولها خلال الأيام التسعة الماضية، بينما دفعت الحكومة العراقية بتعزيزات أمنية، بحسب البيان.

وكانت المصفاة فى السابق تنتج نحو 300 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا، ما كان يلبى زهاء نصف حاجة البلاد.

وتقع المصفاة على مسافة 200 كلم شمال بغداد، على مقربة من مدينة بيجى التى سيطر عليها التنظيم فى هجوم يونيو، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادة السيطرة عليها فى نوفمبر، بدعم من التحالف الذى بدأ منذ أغسطس بتنفيذ ضربات جوية ضد التنظيم.