الأمن ينجح فى تفجير 3 عبوات ناسفة بشمال سيناء ويضبط 9 مشتبه بهم

أعلنت مصادر أمنية مساء اليوم أن قوات الأمن ألقت القبض على 9 مشتبه بهم، ودمرت منزلا، وحرقت 17 "عشة"، وسيارتين ماركة هيونداى، و14 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وجاء ذلك خلال الحملات الأمنية فى مناطق العريش، وبئر العبد، ووسط سيناء، والشيخ زويد، ورفح، وتم التحفظ على سيارة ربع نقل ماركة شيفروليه، وجار فحصها عن طريق الجهات المعنية، ونجحت القوات فى تفجير 3 عبوات ناسفة تم وضعها فى طريق القوات دون أن تسبب أضرار.

إحباط 5 محاولات إرهابية لاستهداف القوات بشمال سيناء

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