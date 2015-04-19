على جمعة لواصفى التراث الإسلامى بــ"العفن":"أنت اللى معفن وقليل الأدب"

شن الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، هجوما كاسحا على من وصف التراث الإسلامى بــ"العفن"، مشددا على أن ذلك يعد قلة حياء وأدب بالإضافة إلى أنها قلة دين أيضاً، مشيراً إلى أن الاجتهاد فى الدين الإسلامى سيظل إلى يوم القيامة ولكن دون الخروج على النص.

وأضاف على جمعة، خلال برنامجه "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الدين الإسلامى دين محبة وتعايش ويعطى مساحة كبيرة للتدبر والتفكر والتأويل لمن يملك الأدوات، وذكر قائلا: "لكن قلة الأدب وقلة الديانة يقولى التراث العفن، عفن إيه يا معفن أيه ده هذه قلة أدب وقلة ديانة وقلة حياء مع هذا الوطن".

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