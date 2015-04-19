بالفيديو..اشتباكات بالحجارة و”المطاوى” و”الشوم” بين طلاب الإخوان وأمن جامعة القاهرة

كتب أحمد حسنى

اشتبك منذ قليل، طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، مع أفراد الأمن الإدارى بالجامعة بالشماريخ والألعاب النارية والحجارة بساحة كلية التجارة، بعدما حاول أفراد الأمن منع الطلاب المتظاهرين من التمادى فى ألإساءات التى وجهوها لإدارة الجامعة والجيش والشرطة.

>ورصدت كاميرا “فيديو7″ وجود “مطاوى” و”شوم” خلال الاشتباكات التى نشبت بين الطلاب وأمن الجامعة.

>وتشهد ساحة كلية التجارة بجامعة القاهرة، حالة من الكر والفر بين أفراد الأمن الإدارى وطلاب الإخوان وتسود حالة من الذعر بين طلاب الجامعة، الذين هرعوا لدخول مبانى الكليات للاحتماء بها.

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