مقتل 13 تكفيريا وتدمير بؤر إرهابية وسيارات لمسلحين بالشيخ زويد ورفح

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء أن الحملة الأمنية الموسعة التى تم تنفيذها فى جنوب الشيخ زويد ورفح، أسفرت عن مقتل 13 تكفيريا والقبض على 9 أشخاص من المشتبه بهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارتين و14 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر التكفيرية.

وأوضح المصدر أن الحملة شاركت فيها الطائرات والقوات البرية، وتم خلالها قصف ومداهمة البؤر الإرهابية، وأماكن تجمع الإرهابيين، مشيرا إلى حرق وتدمير عدد من البؤر، التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، من بينها منزل واحد و17 عشة.

وأضاف المصدر أنه تم تفجير 3 عبوات ناسفة عن بعد، وضعتها العناصر الإرهابية فى طريق القوات، بدون خسائر أو إصابات، كما تم التحفظ على سيارة ربع نقل ماركة شيفروليه، وجار فحصها عن طريق الجهات المعنية.

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