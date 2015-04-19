أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تعاين مصنع بشاى للصلب بعد وفاة 3 عمال وإصابة 8 تسممًا بالغاز

Google+ Print
النيابة تعاين مصنع بشاى للصلب بعد وفاة 3 عمال وإصابة 8 تسممًا بالغاز النيابة تعاين مصنع بشاى للصلب بعد وفاة 3 عمال وإصابة 8 تسممًا بالغاز
انتقل فريق من النيابة العامة بمدينة السادات برئاسة المستشار مهاب الكشكى منذ قليل، إلى مصنع الإسفنجى التابع لمجموعة مصانع بشاى للحديد والصلب لمعاينة جثث العمال الثلاثة، ومكان الحادث والوقوف على مدى سبب وفاة العمال بعد تسرب غاز سام أثناء أعمال صيانة.

كان مصنع الإسفنجى قد شهد اليوم مصرع كل من أحمد عبد العظيم مرسى، ومحمد عبد الرحمن مبروك، وبدر صلاح عبد العزيز وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بمدينة السادات.

وأصيب أحمد عبد الستار على 21 سنة ومقيم بأبو نشابة، كريم عبد اللطيف هشام 21 عامًا ومقيم بمنوف، أيمن نجاح غنيم 23 عامًا ومقيم بمنوف، رشاد كمال رشوان 40 عامًا ومقيم بكوم حمادة البحيرة، أحمد عبد الحميد بكر 24 عامًا ومقيم بالسادات، ضياء أحمد علام 23عامًا، ومقيم بمنوف، عزيز عريان البوهى 36 عامًا.

تم نقلهم جميعا إلى مستشفى السادات العام، ودخولهم العناية المركزة، معظهم فى حالة خطرة، وتم نقل الثالث إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لخطورة حالته.

- مصرع 3 عمال وإصابة 8 اختناقًا بمصنع بشاى للصلب فى المنوفية
>
>- أمن شركة "بشاى" للصلب يرجع حادث تسمم العمال لانبعاثات غاز سام
>
>- شركة بشاى للصلب تصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل عامل توفى خنقا فى تسرب الغاز
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365