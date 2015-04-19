النيابة تعاين مصنع بشاى للصلب بعد وفاة 3 عمال وإصابة 8 تسممًا بالغاز

انتقل فريق من النيابة العامة بمدينة السادات برئاسة المستشار مهاب الكشكى منذ قليل، إلى مصنع الإسفنجى التابع لمجموعة مصانع بشاى للحديد والصلب لمعاينة جثث العمال الثلاثة، ومكان الحادث والوقوف على مدى سبب وفاة العمال بعد تسرب غاز سام أثناء أعمال صيانة.

كان مصنع الإسفنجى قد شهد اليوم مصرع كل من أحمد عبد العظيم مرسى، ومحمد عبد الرحمن مبروك، وبدر صلاح عبد العزيز وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بمدينة السادات.

وأصيب أحمد عبد الستار على 21 سنة ومقيم بأبو نشابة، كريم عبد اللطيف هشام 21 عامًا ومقيم بمنوف، أيمن نجاح غنيم 23 عامًا ومقيم بمنوف، رشاد كمال رشوان 40 عامًا ومقيم بكوم حمادة البحيرة، أحمد عبد الحميد بكر 24 عامًا ومقيم بالسادات، ضياء أحمد علام 23عامًا، ومقيم بمنوف، عزيز عريان البوهى 36 عامًا.

تم نقلهم جميعا إلى مستشفى السادات العام، ودخولهم العناية المركزة، معظهم فى حالة خطرة، وتم نقل الثالث إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لخطورة حالته.

- مصرع 3 عمال وإصابة 8 اختناقًا بمصنع بشاى للصلب فى المنوفية

>

>- أمن شركة "بشاى" للصلب يرجع حادث تسمم العمال لانبعاثات غاز سام

>

>- شركة بشاى للصلب تصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل عامل توفى خنقا فى تسرب الغاز

>