عميد دراسات الأزهر: الطلاق عبر الهاتف والإنترنت "بين" لا رجعة فيه

رد الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، على سؤال إحدى الفتيات "هل يجوز للزوج تطليق زوجته عبر الهاتف أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى"، قائلا: لو تأكدت الزوجة من أن زوجها هو الذى يحدثها عبر الهاتف أو خلال مواقع التواصل الاجتماعى فإن الطلاق بين لا رجعة فيه.

وأضاف الدكتور محمد سالم أبو عاصى، خلال كلمته فى الحوار المفتوح التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومبادرة "الأزهر يجمعنا"، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، أنه يجب على الزوجة أن تتأكد من أن زوجها هو الذى تتحدث إليه، وليس أحد من أصدقائه يمرح معه، مضيفا أن الطلاق فى هذه الحالة بين لا رجعة فيه.