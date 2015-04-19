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بشرى سارة للملايين.. ابتكار جهاز جديد يمنع الشعور بألم الحُقن المزعج

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بشرى سارة للملايين.. ابتكار جهاز جديد يمنع الشعور بألم الحُقن المزعج بشرى سارة للملايين.. ابتكار جهاز جديد يمنع الشعور بألم الحُقن المزعج
حملت الأبحاث الطبية الحديثة خبرا سارا للملايين حول العالم، حيث تمكن فريق من العلماء الشباب بجامعة رايس الأمريكية من تطوير جهاز جديد يتمتع بفاعلية رائعة فى منع الشعور بالألم الناجم عن الوخز بإبر الحقن الطبية، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية وخاصةً بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعانون من التريبانوفوبيا أو الخوف من إبر الحقن "Trypanophobia" .

ويعرف الجهاز الجديد باسم "Comfortably Numb"، حيث يقوم بتبريد وتخدير "تنميل" منطقة الجلد التى سيتم حقنها خلال 60 ثانية فقط، وهو ما يجعل الشخص لا يشعر بوخز إبرة الحقنة، ولا يعانى من أى آلام.

وتعتمد فكرة عمل الجهاز الجديد على إحداث تفاعل كيميائى سريع ماص للحرارة "rapid endothermic reaction"، وذلك بعد تحريك ولف الجهاز الصغير أسطوانى الشكل، والذى يوجد به تجويفان منفصلان، يحتوى أحدهما على نترات الأمونيوم والآخر على الماء.

وعند تحريك الجهاز تنطلق المواد الكيمائية عبر الجهاز الصغير ويحدث التفاعل الكيميائى الماص للحرارة، فيسبب برودة الجلد والشعور بالتنميل خلال 60 ثانية، ثم يقوم الشخص المتخصص بحقن المريض فى هذه المنطقة.

وأكد الباحثون أن الجهاز الجديد تم تصميمه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد "3D "، ويبلغ سعره 2 دولار تقريبا، وهو يستخدم لمرة واحدة فقط، لافتين أنه سيساهم فى تخفيف آلام الملايين من الأشخاص حول العالم، وكما سيساهم فى تحسين النتائج العلاجية للمرضى الذين يتجنبون الحصول على الحقن.

وأضاف الباحثون أن هذا الجهاز تم تصميمه خصيصا للأشخاص الذين يشعرون بقدر كبير من الألم عند استخدام الحقن مثل الأطفال وكبار السن، وكما أنه يصلح للاستخدام فى المناطق التى يوجد بها "التاتو" وأيضاً فى ثقب حلمة الأذن دون الشعور آلام كبيرة.
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جهاز الحقن الجديد


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