لمريضة الذئبة الحمراء.. نصائح للحمل بدون مضاعفات

قد ترغب المرأة المصابة بالذئبة الحمراء فى الحمل، لكن تنتابها الكثير من المخاوف لتـأثير المرض على الجنين.

ومن هنا يوضح الدكتور عمرو أبو العلا، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، أن حدوث حمل للمرأة المصابة بالذئبة الحمراء يحمل بعض الخطورة، لأنها تكون أكثر عرضة لبعض المضاعفات، كالولادة المبتسرة، والإجهاض وتسمم الحمل، لأن المرض يحدث مشاكل بالأوعية الدموية والكلى فيجعلهن عرضة لهذه الأمراض.

ويوصى أستاذ أمراض النساء والتوليد ببعض النصائح لحمل المرأة المصابة بالذئبة الحمراء، حيث يجب السيطرة على المرض وعلاجه بصورة جيدة قبل الحمل، ومن الضرورى أن يكون الحمل فى الفترات التى تكون السيدة جسمها قابل للعلاج وتتحسن حالتها الصحية.

ويشير د.عمرو أبو العلا إلى أنه قد تتناول المريضة الكورتيزون، مما يكون له تأثير سلبى على الجنين ويؤخر نموه داخل الرحم، لذا من الممكن أن تتعاطى منه كميات قليلة للسيطرة على المرض دون أن يتأثر الجنين.

ويؤكد الطبيب أنه على المرأة الحامل مريضة الذئبة الحمراء، بمتابعة فريق طبى يضم دكتور أمراض نساء ودكتور أمراض روماتيزمية، ومن الأفضل أن تكون المتابعة قبل حدوث الحمل وعند الشهور الأولى منه.