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تحذير.. تخن الطفل مش صحة.. ده ممكن يأخر بلوغه

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تحذير.. تخن الطفل مش صحة.. ده ممكن يأخر بلوغه تحذير.. تخن الطفل مش صحة.. ده ممكن يأخر بلوغه
الكثير من الأخطار تحيط بالطفل الذى يعانى من زيادة ملحوظة فى الوزن، فالسمنة المفرطة لدى الأطفال أحد أكثر الأخطار التى تهدد صحة الطفل ومستقبله الصحى، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش، والذى أوضح أن زيادة السمنة الموضعية وارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الأطفال بشكل خاص يهددهم بالإصابة بأمراض لا حصر لها.
>وتابع محمد محذرًا من زيادة وزن الأطفال دون البحث عن حلول من الأبوين لوضح حد لهذه الزيادة الخطيرة، مؤكدًا أن السمنة لا تمثل خطرًا على الطفل فى مرحلة الطفولة وحدها، بل على مراحل عمره كلها فى المستقبل، من الشباب حتى الشيخوخة.

وأضرار السمنة على صحة الطفل فى مرحلة الطفولة كثيرة، فحسبما يوضح محمد أن الطفل يصبح عرضة للإصابة بتأخر البلوغ، عند وصوله لتلك المرحلة يكون جسمه قد تراكمت عليه المتكدسة فى البطن والخصر وكل أجزاء الجسم، والتى تؤثر على وظائف جسم الطفل بشكل كبير واضح، ما يجعلها تعمل بشكل غير كفء كباقى الأطفال فى مثل عمره، ما يجعله عرضة لخلل فى هرمونات الذكورة والأنوثة لديه، سواء إن كان ذكر أم أنثى، فالخلل يطالهما دون تفرقة، ما يجعل الطفل متأخرًا بشكل واضح عن أقرانه فى ظهور علامات البلوغ، لأن السمنة سبب رئيسى فى إحداث اضطراب هرمونى، واضطراب العوامل الطبيعية التى تحس الجسم على بدء مرحلة البلوغ.

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مصر 365

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