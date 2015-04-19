٧ نصائح لتعويد طفلك على تناول الطعام الصحى أهمها يساعدك فى تحضيره

تساهم الحمية الغذائية الصحية فى تعزيز فرص نجاح الشخص فى الحياة، نظرا لما تتمتع به هذه الأطعمة من قيمة غذائية عالية وفوائد صحية كبيرة، حيث تساهم فى تعزيز القدرة على التركيز والانتباه وتحسين الصحة البدنية، وهو ما يُترجم إلى تحسين الصحة العقلية والنفسية.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية كنساس الأمريكية أن تعويد الطفل على أتباع عادات غذائية صحيحة وتناول الأطعمة الصحية منذ نعومة أظافره يساعد بشكل ملحوظ فى إتباعه لحميات صحية فى المستقبل، مؤكدة أن هذه الأطعمة تعد خط الدفاع الأول ضد الأمراض وخاصة السمنة، وبالتالى تقلل فرص الإصابة بمرض السكر وارتفاع الضغط والريو واضطرابات النوم.

وتابعت الدراسة أنه يجب منح الطفل خيارات غذائية صحية عديدة وجعله يختار من بينها ما يفضل تناوله، مع عدم التأثير على اختياراته بأى حال من الأحوال وخاصة فيما يتعلق بكمية الطعام التى يتناولها، مع الابتعاد عن تقديم الأطعمة غير الصحية له.

وقدم الباحثون مجموعة من النصائح الهامة والتى تساعد على إتباع الطفل لحمية غذائية صحية، وهى تشمل:

>- عدم استخدام الطعام كوسيلة تشجيعية للطفل عقب تحقيقه لبعض النجاحات.

- تناول الآباء للأطعمة الصحية مثل الخضراوات إمام مرأى ومسمع من أبنائهم يزيد فرص إقبال أطفالهم على تناولها.

- لا تقوم بتشغيل التلفاز أثناء تناول طفلك للطعام كى يسيطر على كمية الطعام التى يتناولها.

- لا تجعل طفلك يتبع حمية غذائية مشددة حتى إذا كان يعانى من فرط الوزن لأن ذلك سيؤدى إلى نشوء بعض العادات الغذائية الخاطئة لدى الطفل مستقبلا.

- احرص على أن يصاحبك طفلك فى عملية تحضير الأطعمة الصحية. بداية من مرافقتك إلى فسحة شراء الطعام مروراً بمساعدتك فى زرع بعض الخضراوات بحديقة المنزل أو مساعدتك فى طهيها.

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