إعفاء مدير مستشفى الصدر وإحالة 27 طبيب وإداري للتحقيق بأسيوط

قام الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط بجولات تفقدية علي الوحدات الصحية بجميع قري ومراكز المحافظة وذلك طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لتوفير خدمات صحية جيدة وتلبية احتياجات المرضي وذلك من خلال المرور والمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية بأسيوط مشيراً إلي أنه تم إعفاء مدير مستشفي الصدر وتكليف الدكتور عثمان الجمل بالعمل كمدير للمستشفي بدلاً منه وتكليف الدكتور فوزية بخيت مدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتسيير أعمال مستشفي الحميات لمدة شهر لضبط العمل بالمستشفي وتجنب أي سلبيات أو أخطاء قد تؤدي إلي أضرار بالغة للمرضي.

> وأضاف الدكتور أحمد أنور أنه نتج عن الحملات المفاجئة التي شملت عدد من المستشفيات العامة بأسيوط وهي مستشفي أسيوط العام ومستشفي الإيمان والنساء والتوليد ومستشفي الحميات والصدر إحالة 27 طبيب وإداري للشئون القانونية لعدم التزامهم بالنوبتجيات وتقاعسهم في أداء عملهم مؤكدا علي الدور المكثف من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ تعليمات محافظ أسيوط لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضي ومعاقبة كل من يتقاعس في تأدية مهامه وعدم تقديم كافة الخدمات الجيدة للمرضي .