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عودة نجل شقيق عميد الأمن الوطني المخطوف بالمنيا

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عودة نجل شقيق عميد الأمن الوطني المخطوف بالمنيا عودة نجل شقيق عميد الأمن الوطني المخطوف بالمنيا

 


> عاد صباح اليوم نجل شقيق عميد الامن الوطني المخطوف بعد تضييق امن المنيا الخناق علي خاطفيه مما اجبرهم علي اطلاق سراحه ، كان اللواء محمد الهلباوى، مدير امن المنيا ، قد تلقى بلاغا من اللواء هشام نص​ر​ ، مدير ادارة البحث الجنائي بورود بلاغ لمامور مركز شرطة مطاى من مواطن بخطف نجله عاطف- ع – 17 سنه،اثناء سيره أمام عزبة الخازندار بالطريق 2424 بمطاي حيث قامت سيارة يستقلها مجهولين مسلحين بخطفه ،وقد تلقى اتصالا بطلب م​ب​لغ 2 مليون جنية لاطلاق سراحه .
> يذكر ان المخطوف نجل شقيق عميد بجهاز الامن الوطني،وتم تشكيل فريق بحث جنائي علي اعلي مستوي تحت اشراف اللواء هشام نصر مدير ادارة البحث الجنائي وقيادة العقيد عصام الخضري رئيس فرع البحث شمال المنيا والرائد محمد نادي رئيس مباحث مطاي .

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