بالصور…أداب المنصورة تشارك فى المؤتمر الثالث عشر لعمداء كليات الاداب

شاركت كلية الاداب جامعة المنصورة فى المؤتمر الثالث عشر لعمداء كليات الاداب فى اتحاد الجامعات العربية المقام بكلية الاداب والعلوم الانسانية الجامعة اللبنانية ببيروت و حضر المؤتمر الاستاذ الدكتور عدنان السيد حسين الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية .

و قد خرج المؤتمر بعدة توصيات اهمها:-

> 1_الاهتمام بجودة التعليم فى كليات الاداب على مستوى الوطن العربى .

> 2_تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر .

> 3_تبادل الاراء والافكار بين كليات الاداب على مستوى الوطن العربى.

وفى سياق متصل اشاد الاستاذ الدكتور رضا سيد احمد عميد كلية الاداب جامعة المنصورة بحسن الاستقبال وحفاوة المقابلة والاستفادة الكبيرة من فعاليات المؤتمر حيث تم توقيع برتوكول بين كلية الاداب جامعة المنصورة واغلب كليات الاداب المشاكرة فى المؤتمر تنص على تبادل الخبرات والزيارات والاستفادة من الخبرات المشتركة

والجدير بالذكر ان كلية الادب جامعة المنصورة كان الممثل الوحيد لجامعات مصر فى المؤتمر .