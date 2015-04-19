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اتحاد المقاولين يعقد اجتماعًا مع الرقابة المالية للاتفاق على تدشين شركة لـ”ضمان المخاطر”

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اتحاد المقاولين يعقد اجتماعًا مع الرقابة المالية للاتفاق على تدشين شركة لـ”ضمان المخاطر” اتحاد المقاولين يعقد اجتماعًا مع الرقابة المالية للاتفاق على تدشين شركة لـ”ضمان المخاطر”

المهندس حسن عبدالعزيز

اتفق المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على عقد اجتماعًا عاجلًا مع شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، للاتفاق حول وضع اُطر سليمة لتدشين شركة تأمين وضمان المخاطر على شركات المقاولات، والمقرر لها أن تنطلق بالسوق المحلية خلال الأشهر المقبلة.

وأكد عبدالعزيز، في كلمته بمؤتمر والمطور والمقاول “شراكة التنمية”، والذي يعقد تحت عنوان التجربة المصرية الجديدة للإعمار، أن تدشين شركة تأمين وضمان المخاطر على قطاع المقاولات، تمثل المبادرة الأولى التي أطلقها الاتحاد بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، لدعم تمويل شركات المقاولات.

وأضاف أن شركات المقاولات تعانى أزمة كبيرة في الحصول على التمويل الملائم لها من قبل البنوك، حيث يصنف القطاع فى مقدمة القطاعات عالية المخاطر، وتحجم البنوك عن تمويله لعدم وجود ضمانة قوية للشركات.

ولفت إلى أنه من المقرر ان يتم طرح الدراسة الكاملة لتأسيس هذه الشركة على الهيئة العامة للرقابة المالية لإستعراض رؤيتها الكاملة حول جدية تنفيذ هذه الشركة، وفرص الاستفادة منها لتأهيل شركات المقاولات للتنافس على المشروعات القائمة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وكالة “إكسلانت كومنيكيشن”، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض ، برعاية ومشاركة عدداً من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، ووزارة التعليم الفني والتدريب، اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من كبريات الشركات العقارية والبنوك ، وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، والمؤسسات المالية والبنكية.

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