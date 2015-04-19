مجهولون يشعلون النار فى مزرعة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بالشرقية

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، يفيد ببلاغ من 3 من الخفراء الخصوصيين بالمزرعة الخاصة بالمهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، والمقامة على مساحة 64 فدانا بقرية الربعماية، بقيام مجهولين بإشعال النيران بإحدى العشش بالمزرعة وإتلاف 105 أشجار من محصول العنب، عن طريق منشار كهربائى.

وقررت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، بطلب تحريات مباحث منيا القمح، وانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مزرعة وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بقرية الربعماية.

وبالعرض على محمد الرفاعى، وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح، قرر طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائى لتحديد نسبة التلفيات.