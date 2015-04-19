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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة الوادي الجديد

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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة الوادي الجديد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة الوادي الجديد

 

انطلقت أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الوادي الجديد، اليوم الأحد، بمختلف أنحاء المحافظة بدءا من مركز طب الأسرة بمدينة الخارجة،

وذلك التنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة.وقالت الدكتورة سيدة مشرف – وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد  إن الحملة تستهدف تطعيم 37 ألف طفل منذ الميلاد حتى سن 5 سنوات،

وأوضحت أن هناك فرقًا متحركة تقوم بالتطعيم في المنازل وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مناعة الأطفال لمواجهة احتمال وفود الفيروس من خارج البلاد حيث أن الفيروس ما زال موجودا ببعض دول إفريقيا ودول شرق المتوسط، لافتة أن خدمات التطعيم تقدم بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين.

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